Расставьте знаки препинания : 1)Арсеньев сам залез на высокое дерево, чтобы осмот??евшись определить местоположение отряда. 2)Нужно, чтобы богатства тайги приносили людям пользу и в то же время не истощались из-за хищническо...
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Расставьте знаки препинания : 1)Арсеньев сам залез на высокое дерево, чтобы осмот??евшись определить местоположение отряда. 2)Нужно, чтобы богатства тайги приносили людям пользу и в то же время не истощались из-за хищнического истребления.
Ответ(ы):
Гость:
1)Арсеньев сам залез на высокое дерево, чтобы ,осмотревшись, определить местоположение отряда. 2)Нужно, чтобы богатства тайги приносили людям пользу ,и, в то же время, не истощались из-за хищнического истребления.
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