Расставьте знаки препинания : 1)Арсеньев сам залез на высокое дерево, чтобы осмот??евшись определить местоположение отряда. 2)Нужно, чтобы богатства тайги приносили людям пользу и в то же время не истощались из-за хищническо...

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Расставьте знаки препинания : 1)Арсеньев сам залез на высокое дерево, чтобы осмот??евшись определить местоположение отряда. 2)Нужно, чтобы богатства тайги приносили людям пользу и в то же время не истощались из-за хищнического истребления.

Автор: Гость