Составь план пересказ текста барбос и жучка

Английский язык
Составь план пересказ текста барбос и жучка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 барбос  2 жулька  3 барбос драчун  4 неожиданный поступок Жульки  5 осмотр жульки после боя  6 Барбос у Жульки 7 печальный конец
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