Составь план пересказ текста барбос и жучка
Английский язык
Составь план пересказ текста барбос и жучка
Ответ(ы):
Гость:
1 барбос 2 жулька 3 барбос драчун 4 неожиданный поступок Жульки 5 осмотр жульки после боя 6 Барбос у Жульки 7 печальный конец
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