Наше мисто( село) называется..... Центральна вулиця в мисти( село) Наша школа растошована на вулеци......Поблещу миста ( села) протекает риска. . ....Найближче до нас село( мтсто)-...... .

Українська мова
Наше мисто( село) называется..... Центральна вулиця в мисти( село) Наша школа растошована на вулеци......Поблещу миста ( села) протекает риска. . ....Найближче до нас село( мтсто)-...... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наше місто називається Миргород.Центральна вулиця в місті-Старосвітська.Наша вулиця розсташована на вулийі Гурамашвілі.Поблизу міста,і в місці,протікає ріка Ташань.Найблище до нас село Білики.
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