Наше мисто( село) называется..... Центральна вулиця в мисти( село) Наша школа растошована на вулеци......Поблещу миста ( села) протекает риска. . ....Найближче до нас село( мтсто)-...... .

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Наше мисто( село) называется..... Центральна вулиця в мисти( село) Наша школа растошована на вулеци......Поблещу миста ( села) протекает риска. . ....Найближче до нас село( мтсто)-...... .

Автор: Гость