Летом гена живет на даче найти словосочетание
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Летом гена живет на даче найти словосочетание
Ответ(ы):
Гость:
Живёт летом, живет на даче, Гена на даче.
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