План до казки Тореадори з Васюківки
Українська література
План до казки Тореадори з Васюківки
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1 частина 1. Благородна ідея - метро під свинарником 2. Опис родини Івана Реня 3. Виникнення прізвиська Яви Реня 4. Задуми хлопців 5. Тореадори і корова Контрибуція 6. Мова діда Варави 7. Старий колодязь 8. Врятоване цуценя Собакевич 9. На баштані 10.Витівки хлопців 11.Ява рятує Павлушу 2 частина 1. Поїздка до Києва 2. РОздуми хлопців про професії 3. Пригода у метро 3 частина 1. Ява захворів 2. Стосунки брата з сестрою 3. Явині переживання 4. Подарований велосипед 5. Видужування Яви
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