Что являлось причиной побудившей Александра 2 провести военную реформу?
История
Что являлось причиной побудившей Александра 2 провести военную реформу?
Ответ(ы):
Гость:
Поражение в крымской войне показало отсталость русской армии в вооружении и технологиях.
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