В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.

География
В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 декабря 1991 года - вариант D
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