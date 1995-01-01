В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.

География

В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.

Автор: Гость