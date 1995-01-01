В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.
География
В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C) 2 марта 1992 года. D) 21 декабря 1991 года. Е) 25 октября 1989 года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 декабря 1991 года - вариант D
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