В каком отделе головного мозга расположены центры, обеспечивающие защитную реакцую моргания
Биология
В каком отделе головного мозга расположены центры, обеспечивающие защитную реакцую моргания
Ответ(ы):
Гость:
В продолговатом мозге.
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