В каком предложении нет ошибки (не пунктуационной!)? Она взглянула на меня, хотела чтото сказать, но промолчала. Высокие стебли щавеля, увенчанные махровыми кистями семян, в пору первых утренников будто покрывались ржавчиной....

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В каком предложении нет ошибки (не пунктуационной!)? Она взглянула на меня, хотела чтото сказать, но промолчала. Высокие стебли щавеля, увенчанные махровыми кистями семян, в пору первых утренников будто покрывались ржавчиной. Пестрая и шумная ватага кинулас к домикам на окраине. Тучи закрыли все небо от горизонта до горезонта. Ее голубые глаза потемнели от безпомощности и отчаяния.

Автор: Гость