В каком словосочетании имя прилагательное мужского рода 1. крикливые галчата 2. ?? шустром воробье
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В каком словосочетании имя прилагательное мужского рода 1. крикливые галчата 2. ?? шустром воробье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О шустром воробье - в этом словосочетании прилагательное будет являться мужского рода, т.к. существительное, от которого оно зависит, имеет мужской род
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