В каком словосочетании причастие является зависимым словом ? 1. Собравший урожай. 2. Убежавшее молоко. 3. Заглянувший в окно 4. Читающий текст 5. Заполняющий дневник 6. Улетевший на юг 7. Промелькнувший хвост 8. Напи...
Русский язык
В каком словосочетании причастие является зависимым словом ? 1. Собравший урожай. 2. Убежавшее молоко. 3. Заглянувший в окно 4. Читающий текст 5. Заполняющий дневник 6. Улетевший на юг 7. Промелькнувший хвост 8. Написавший доклад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) убежавшее молоко, т.к. молоко( какое?) убежавшее, молоко- главное, а убежавшее - зависимое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География