В каком словосочетании причастие является зависимым словом ? 1. Собравший урожай. 2. Убежавшее молоко. 3. Заглянувший в окно 4. Читающий текст 5. Заполняющий дневник 6. Улетевший на юг 7. Промелькнувший хвост 8. Напи...

Русский язык

В каком словосочетании причастие является зависимым словом ? 1. Собравший урожай. 2. Убежавшее молоко. 3. Заглянувший в окно 4. Читающий текст 5. Заполняющий дневник 6. Улетевший на юг 7. Промелькнувший хвост 8. Написавший доклад

Автор: Гость