Окончания в словах: окно,конь,улица,мышь,кошка,ручка

Русский язык
Окончания в словах: окно,конь,улица,мышь,кошка,ручка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно-окончание о, конь-окончание нулевое, улица-окончание а, мышь-окончание нулевое, кошка-окончание а, ручка-окончание а.
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