Какой наименьший общий знаменатель дробей 9/16 и 25/28
Математика
Какой наименьший общий знаменатель дробей 9/16 и 25/28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16=2х2х2х2 28=2х2х7 ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ 2х2х2х2х7=112
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