Люди помогите какие есть оперные певцы или певицы (известные)? если пишите то нап??шите про него инфу или ссылку на инфу ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Музыка
Люди помогите какие есть оперные певцы или певицы (известные)? если пишите то нап??шите про него инфу или ссылку на инфу ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фёдор Ива́нович Шаля́пин(1 февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики(1918—1927, звание возвращено в 1991), в 1918—1921 годах — художественный руководитель Мариинского театра. Имеет репутацию артиста, соединившего в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Занимался также живописью, графикой и скульптурой, снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.
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