Люди помогите какие есть оперные певцы или певицы (известные)? если пишите то нап??шите про него инфу или ссылку на инфу ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАДО ИМЕННО СЕГОДНЯ!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Фёдор Ива́нович Шаля́пин(1 февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное время солист Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики(1918—1927, звание возвращено в 1991), в 1918—1921 годах — художественный руководитель Мариинского театра. Имеет репутацию артиста, соединившего в своём творчестве «прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство». Занимался также живописью, графикой и скульптурой, снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.