Приведите пожалуйста, примеры предложений, где глагол является: подлежащим, определением, дополнением и обстоятельством?

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Приведите пожалуйста, примеры предложений, где глагол является: подлежащим, определением, дополнением и обстоятельством?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащий отвечает кто что . определение какой какая какие и.т.д. дополнение на падежные вопросы. обстоятельство на другие как где когда откуда и.т.д
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