Текст-осень 5 предложений
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Текст-осень 5 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила поздняя осень. Деревья уже стоят голые. Лишь под ногами ещё шелестят опавшие листья. Всё чаще идёт дождь. На улице прохладно и сыро. Последние перелётные птицы улетают в тёплые края. Грустно.
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