Текст-осень 5 предложений

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Текст-осень 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Наступила поздняя осень. Деревья уже стоят голые. Лишь под ногами ещё шелестят опавшие листья. Всё чаще идёт дождь. На улице прохладно и сыро. Последние перелётные птицы улетают в тёплые края.   Грустно.
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