Текст-осень 5 предложений

Гость: Гость:

Наступила поздняя осень. Деревья уже стоят голые. Лишь под ногами ещё шелестят опавшие листья. Всё чаще идёт дождь. На улице прохладно и сыро. Последние перелётные птицы улетают в тёплые края. Грустно.