На овощную базу привезли 150 контейнера с огурцами помидорами. Контейнеров с огурц??ми было на 30 больше чем контейнеров с помидорами. Сколько контейнеров с помидорами и сколько контейнеров с огурцами привезли на базу

Математика

На овощную базу привезли 150 контейнера с огурцами помидорами. Контейнеров с огурц??ми было на 30 больше чем контейнеров с помидорами. Сколько контейнеров с помидорами и сколько контейнеров с огурцами привезли на базу

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