На овощную базу привезли 150 контейнера с огурцами помидорами. Контейнеров с огурц??ми было на 30 больше чем контейнеров с помидорами. Сколько контейнеров с помидорами и сколько контейнеров с огурцами привезли на базу
Математика
На овощную базу привезли 150 контейнера с огурцами помидорами. Контейнеров с огурц??ми было на 30 больше чем контейнеров с помидорами. Сколько контейнеров с помидорами и сколько контейнеров с огурцами привезли на базу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть с огурцами привезли Х контейнеров Х-30 контейнеров с помидорами х+х-30=150 2х=150+30 2х=180 х=180:2 х=90 Контейнеров с огурцам было 90 а с помидорами х-30=90-30=60
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