Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?

Физика
Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=8t-t²   V=-2 м/с Берем 1 производную по t   V=8-2t   -2=8-2t   10=2t  t=5c
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