Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?

Физика

Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?

Автор: Гость