Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?
Физика
Зависимость координаты точки от времени х=8t - t2 (все величины в СИ). В какой момент времени скорость точки равна -2 и/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=8t-t² V=-2 м/с Берем 1 производную по t V=8-2t -2=8-2t 10=2t t=5c
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