В пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке ABC катет AC = 75, а вы­со­та CH, опу­щен­ная на ги­??о­те­ну­зу, равна Най­ди­те sin угла ABC. Сразу говорю прямых углов кроме угла H нету!

Геометрия

В пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке ABC катет AC = 75, а вы­со­та CH, опу­щен­ная на ги­??о­те­ну­зу, равна Най­ди­те sin угла ABC. Сразу говорю прямых углов кроме угла H нету!

Автор: Гость