В прямоугольном треугольнике ABC катет AC = 75, а высота CH, опущенная на ги??отенузу, равна Найдите sin угла ABC. Сразу говорю прямых углов кроме угла H нету!
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC катет AC = 75, а высота CH, опущенная на ги??отенузу, равна Найдите sin угла ABC. Сразу говорю прямых углов кроме угла H нету!
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