В 300 грамм воды при 10° опускают килограммовую гирю при 100° температура воды равна 21° . Удельная теплоёмкость гири-?

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Давай попробуем рассуждать логически. Сколько тепла приняла вода от гири, столько же тепла гиря отдала воде - закон, понимаешь, сохранения энергии. Запишем этот баланс. Единица будет относиться к воде, двойка - к гире. Q1 = Q2 m1 * c1 * 21 = m2 * c2 * (100 - 10 - 21 ) = m2 * c2 * 69 наша цель - найти с2 - удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлена гиря. с2 = m1 * c1 * 21 / ( m2 * 69 ) подставляем цифры: с2 = 0,3 * 4200 * 21 / ( 1 * 69 ) = 383,47 Дж/кг Теперь смотрим в таблицу, ищем у какого металла такая удельная теплоёмкость. Вроде подходит медь, у которой моя таблица показывает 385. Поэтому я ответил бы, что медь.