Отношения Захара к Обломову

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Вот оно) В романе И. А. Гончарова “Обломов” обнажается сложная взаимосвязь рабства и барства; идет повествование о двух противоположных типах людей, отличающихся понятиями о мире: для одного мир — отвлеченный, идеальный, для другого — материальный и практический. Эти два типа автор описал в Обломове и Захаре. Обломов образован, не глуп, но ему лень что-либо сделать для решения той или иной проблемы. Целыми днями он только лежит и думает. Иногда он как будто бы решается что-то предпринять, но редко доводит свои порывы до конца. Для него нет ничего лучше, чем спокойно лежать и ничего не делать. Даже его деревней управляет доверенное лицо. Для него препятствием к делу становится обычное одевание, потому что он не хочет расставаться с любимым халатом. Обломов пытается разобраться в себе, понять, отчего он такой, и вспоминает свое детство, материнскую ласку, заботу. Маленькому Илюше не разрешалось быть самостоятельным: самому одеваться, умываться. Для этого существовало огромное количество нянек и слуг. Привыкший к подобному опекунству, Обломов, повзрослев, не может обойтись без помощи слуги. Сформировался характер “вечного ребенка”, мечтательного, прекраснодушного, но совершенно не приспособленного к практической жизни. Захар — слуга Ильи Ильича Обломова. Гончаров определяет своего персонажа как рыцаря “со страхом и с упреком”, который “принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов”. Захар любит выпить с приятелями, посплетничать на дворе с другими слугами, порой приукрашивая своего барина, порой же выставляя его таким, каким Обломов никогда не был. Захар — вечный дядька, для которого Обломов остается малым, неразумным ребенком едва ли не на всю жизнь. Он безоговорочно верен не только своему барину, но и всему его роду, поскольку так заведено испокон веку: есть господа и есть их слуги. При этом Захар может и ворчать на хозяина, и даже пререкаться с ним, и настоять на своем. Так, извечная привычка слуг старого века не дает ему разбазаривать барское добро. Когда земляк Обломова, жулик Тарантьев, просит Илью Ильича дать ему на время фрак, Захар немедленно отказывает: пока не будут возвращенье рубашка и жилет, ничего больше Тарантьев не получит. И Обломов теряется перед его твердостью. Можно сказать, что Илья Ильич полностью зависит от Захара, становится рабом своего крепостного, и трудно решить, кто из них более подчиняется власти другого. По крайней мере, чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится. Потому слуга Захар в известном смысле “барин” над своим господином: полная зависимость от него Обломова дает возможность и Захару спокойно спать на своей лежанке. Идеал существования Ильи Ильича — “праздность и покой” — является в такой же мере вожделенной мечтой и Захара. Гончаров показывает, что характер и миропонимание и хозяина, и слуги сформировались под влиянием многовековой практики узаконенного барства и рабства. В романе мы не найдем гневных обличений крепостного права, но проблематика произведения связана с анализом того, как именно оно влияет.