Любой материальный объект,используемый для фиксации и хранения на нём информации
Информатика
Любой материальный объект,используемый для фиксации и хранения на нём информации
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Если текст то word ..............
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