Даю 100 баллов!!!!!!!!!!!!! переведите время 3:30,8:10,12:45,5:00,11:20,9:35,3:45,2:55.
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Даю 100 баллов!!!!!!!!!!!!! переведите время 3:30,8:10,12:45,5:00,11:20,9:35,3:45,2:55.
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