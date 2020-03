Write the time, as in the example.( напишите время как показанно в примере) 1) 7:30, 2) 2:45, 3) 5:00, 4) 9:15, 5) 1:20, 6) 6:35, 7) 8:10, 8) 10:55. (Пример 1) : 1) It's half past seven.

Английский язык

Write the time, as in the example.( напишите время как показанно в примере) 1) 7:30, 2) 2:45, 3) 5:00, 4) 9:15, 5) 1:20, 6) 6:35, 7) 8:10, 8) 10:55. (Пример 1) : 1) It's half past seven.

Автор: Гость