Упростить выражение 5 (2a+1)-3
Алгебра
Упростить выражение 5 (2a+1)-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(2а+1)-3=10а+5-3=10а+2
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