Условия выбора в слове ПРЕДЛАГАЛ

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Условия выбора в слове ПРЕДЛАГАЛ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условия выбора в слове предлогал могут являться два выбора отказ и согласие
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