Построили 12этажей дома,осталось построить ещё 8этажей.на сколько больше этажей построили, чем осталось построить?
Математика
Построили 12этажей дома,осталось построить ещё 8этажей.на сколько больше этажей построили, чем осталось построить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-8=4этажа -большеОтвет: На 4 этажа больше построили, чем осталось построить.
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