Построили 12этажей дома,осталось построить ещё 8этажей.на сколько больше этажей построили, чем осталось построить?

Математика

Построили 12этажей дома,осталось построить ещё 8этажей.на сколько больше этажей построили, чем осталось построить?

Автор: Гость