В каком случае выделенное слово употреблено в переносном значение1) горячий хлеб2) горячее сердце3)горячей песок4) горячий хлеб
Русский язык
В каком случае выделенное слово употреблено в переносном значение1) горячий хлеб2) горячее сердце3)горячей песок4) горячий хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)горячее сердце имеется виду пышное лобро гостеприимное
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