В каком варианте ответа есть речевая ошибка? 1)бежал быстрее ветра 2)очень прекрасно образован 3)изобразил более ярко 4)строжайше запретил

Русский язык
В каком варианте ответа есть речевая ошибка? 1)бежал быстрее ветра 2)очень прекрасно образован 3)изобразил более ярко 4)строжайше запретил
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Гость:
2) очень прекрасно образован очень не нужно употреблять со словом прекрасно
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