Номер 8 один и а, плиз!!!
Математика
Номер 8 один и а, плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*(30+20)=100 см - периметр дна коробки 2)30*20=600 кв.см - площадь дна коробки 3)7200/600=12 см - высота коробки Лента: 4*12+2*20+2*30+26=174 см
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