Помогите пожалуйста! )) Символическое значение понятия дом 1 предложение хотя бы)
Литература
Помогите пожалуйста! )) Символическое значение понятия дом 1 предложение хотя бы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В КАКИЕ ГОСТИ ТЫ БЫ НЕ ПРИШЕЛ КАК БЫ ТЕБЕ НЕ РАДОВАЛИСЬ И ТЫ НЕ ХОТЕЛБЫ ОСТАТЬСЯ ДОМ ОН ОДИН
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