Какой формы не может быть побег двудольного растения? А) Рассеченный Б) Свисающий ??) Восходящий Г) Прямостоячий

Биология

Какой формы не может быть побег двудольного растения? А) Рассеченный Б) Свисающий ??) Восходящий Г) Прямостоячий

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