если тебе запомнилась встреча с каким нибудь животным парка Придумай рассказ об этом. Какие могут быть животные в парке ?

Окружающий мир
если тебе запомнилась встреча с каким нибудь животным парка Придумай рассказ об этом. Какие могут быть животные в парке ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я ходила в парк мы встретили белочку она бежала за мной и даже не боялась. В парке можно встретить белок,(у нас в городе есть рысь), лису если пройти в глубину парка.
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