В каком веке был построен город ярославль

Гость: Гость:

Существует несколько гипотез о том, когда был основан Ярославль. Большинство из них исходит из предположения, что наш город основал Ярослав Мудрый. Поскольку впервые Ярославль упомянут в летописи при описании событий 1071 года, как город уже существующий, нужно искать князя Ярослава, который правил в период до 1071 года. Таким единственным князем был Ярослав Мудрый. Но когда он это мог сделать? Будучи князем Ростовского княжества с 988 по 1010 годы? Либо когда он правил в Новгороде с 1010 по 1034? А может быть уже как великий князь Киевский? В Киеве Ярослав Мудрый правил вплоть до своей смерти в 1054 году. Киевский период очень подробно освещен в летописях. Такое событие, как основание нового города, не могло ускользнуть от внимания летописцев. Но нигде этот факт не был упомянут. Остаются новгородский и ростовский периоды. Что говорит в пользу ростовского периода? Во-первых, легенды. Они прямо указывают, что Ярослав основал город, будучи князем Ростовским. Во- вторых, основание города требовало достаточно длительного присутствия князя. В каком году это могло быть? Поскольку в 988 году князю Ярославу было всего 11 лет, предполагается, что он основал Ярославль в 1010 году. Это наиболее вероятная дата. Самые древние археологические следы собственно Ярославля — это кусочки керамики, обнаруженные в 1991 году во время раскопок в центре города. Они относятся к 10-11 векам, что примерно совпадает с 1010 годом. Но нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что Ярославль мог быть основан позднее, когда князь Ярослав уже княжил в Новгороде. Основание города требует значительных материальных ресурсов. В ростовкий период, когда Ярослав был далеко не главным претендентом на Киевский престол, таких средств у него могло и не быть. Ситуация изменилась, когда он стал князем новгородским... Поэтому есть предположение, что Ярослав мог основать город в 1024 году во время военного похода по Волге. Эта дата, — 1024 год, долгое время фигурировала как дата основания Ярославля. В 1958 году руководство Ярославского обкома КПСС предложило группе ярославских историков обосновать, что датой основания Ярославля является все-таки 1010 год. Тогда можно было бы в 1960 году отпраздновать 950-летие Ярославля, и под это дело «выбить» приличные деньги на празднование юбилея. И этот план удался. С тех пор датой основания Ярославля официально стал считаться 1010 год. Ярославль был основан в начале XI века киевским князем Ярославом Мудрым как город-крепость на правом берегу Волги при впадении в нее Которосли, где с X века располагалось древнерусское поселение "Медвежий угол". Согласно преданию князь покорил местных жителей, убив их священного зверя - медведя. Легенда об этом поединке нашла свое отражение в гербе города. По другой версии, на месте основания города князь убил живого медведя. Но как бы то ни было, Ярослав основал крепость, назвав ее в свою честь Ярославлем. Гербом нового города стал медведь с секирой в лапах. ну в итоге он был основан в 1024 (11век)