Помогите решить номер 3 по окружающему миру

Окружающий мир
Помогите решить номер 3 по окружающему миру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С каждым днём ситуация ухудшается. Несколько лет назад в море разлилась нефть.Все животные там погибли.Постоянно вырубаются леса, а это не к чему хорошему не приводит.
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