-(3x+5)+(4-7x)=4 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
-(3x+5)+(4-7x)=4 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу для посева заготовили семена ячменя овса проса всего 220 т 5 ц . Ячменя было заготовлено 85 т что на 9 т 5 ц боль...
Ответить
Физика
Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность
Ответить
Геометрия
Найти углы треугольника , если их градусные меры относятся как 3: 5: 7.
Ответить
Русский язык
Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопро...
Ответить
Русский язык
Даю 100 баллов!!! Пожалуйста!!!
Ответить