Помогите пожалуйста решить задачу для посева заготовили семена ячменя овса проса всего 220 т 5 ц . Ячменя было заготовлено 85 т что на 9 т 5 ц больше чем овса. Сколько проса заготовлено для посева

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу для посева заготовили семена ячменя овса проса всего 220 т 5 ц . Ячменя было заготовлено 85 т что на 9 т 5 ц больше чем овса. Сколько проса заготовлено для посева

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