Помогите пожалуйста решить задачу для посева заготовили семена ячменя овса проса всего 220 т 5 ц . Ячменя было заготовлено 85 т что на 9 т 5 ц больше чем овса. Сколько проса заготовлено для посева
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу для посева заготовили семена ячменя овса проса всего 220 т 5 ц . Ячменя было заготовлено 85 т что на 9 т 5 ц больше чем овса. Сколько проса заготовлено для посева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220 т 5 цент = 220,5т М овса = 85 - 9,5 = 75,5 т 220,5 - 85 - 75,5 = 60 т - М проса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность
Русский язык
Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопро...
Русский язык
Математика