Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность

Физика

Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность

Автор: Гость