Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность

Физика
Пружина игрушечного пистолета, сжатая на 3 см, выталкивает шарик за 1 с, действуя на него с силой 10Н. Определите работу и мощность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = F·S = 0,03·10 = 0,3 Дж. N = A/t = 0,3/1 = 0,3 Вт.
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