Вставь пропущенные числа-97123:?=4(ост.?)

Математика
Вставь пропущенные числа-97123:?=4(ост.?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97123:24280=4(ост 3)
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