В каком веке построили город саранск

История
В каком веке построили город саранск
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Город был основан в XVII веке 1641 году
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