В какую степень нужно возвести 3, что бы была дробь 3 /9
Математика
В какую степень нужно возвести 3, что бы была дробь 3 /9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^-1 3/9=1/3 Вот и всё
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