В каждом предложении подчеркни главные члены Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей.Беленькая кошка умывается лапкой.Во дворе весело и дружно играют ребята. В небе появилась разноцветная радуга. Хитрая лисица ловка заметает...

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В каждом предложении подчеркни главные члены Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей.Беленькая кошка умывается лапкой.Во дворе весело и дружно играют ребята. В небе появилась разноцветная радуга. Хитрая лисица ловка заметает следы пушистым хвостом.

Автор: Гость