В каждом предложении подчеркни главные члены Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей.Беленькая кошка умывается лапкой.Во дворе весело и дружно играют ребята. В небе появилась разноцветная радуга. Хитрая лисица ловка заметает...
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В каждом предложении подчеркни главные члены Рыжие муравьи истребляют лесных вредителей.Беленькая кошка умывается лапкой.Во дворе весело и дружно играют ребята. В небе появилась разноцветная радуга. Хитрая лисица ловка заметает следы пушистым хвостом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выписываю главные члены: Муравьи истребляют, кошка умывается, играют ребята, появилась радуга, лисица заметает. Муравьи, кошка, ребята, радуга, лисица нужно подчеркнуть одной чертой. Истребляют, умывается, играют, появилась, заметает - двумя.
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