Решите заачу помощью уравнения: 98 апельсинов с разделили между детьми детского сада в 5 группах в первой группы отдали 22 апельсина остальные разделили между четырьмя группами поровну Сколько апельсинов получила каждая группа

Математика

Решите заачу помощью уравнения: 98 апельсинов с разделили между детьми детского сада в 5 группах в первой группы отдали 22 апельсина остальные разделили между четырьмя группами поровну Сколько апельсинов получила каждая группа

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