Решите заачу помощью уравнения: 98 апельсинов с разделили между детьми детского сада в 5 группах в первой группы отдали 22 апельсина остальные разделили между четырьмя группами поровну Сколько апельсинов получила каждая группа
Математика
Решите заачу помощью уравнения: 98 апельсинов с разделили между детьми детского сада в 5 группах в первой группы отдали 22 апельсина остальные разделили между четырьмя группами поровну Сколько апельсинов получила каждая группа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+х+х=98-22 4х=76 х=76:4 х=19
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Математика