Продолжите ряд на 3 числа, сохраняя закономерность 102300, 123512, 234724lt;br /gt;как это реша??тся

Математика
Продолжите ряд на 3 числа, сохраняя закономерность 102300, 123512, 234724lt;br /gt;как это реша??тся
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