Переделайте данные ниже предложения так, чтобы в каждом случае получилось нескол??ко предложений, в которых самое важное в сообщении слово стояло бы в конце. Запишите их. 1) Дом строят каменщики. 2) Голубые облака бежали по не...

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Переделайте данные ниже предложения так, чтобы в каждом случае получилось нескол??ко предложений, в которых самое важное в сообщении слово стояло бы в конце. Запишите их. 1) Дом строят каменщики. 2) Голубые облака бежали по небу. 3) Прозрачный лист упал с дуба. 4) Птицы улетают на юг. 5) Археологи отправились на раскопки в Габалу. 6) Саша хорошо подготовился к экзамену.

Автор: Гость