Переделайте данные ниже предложения так, чтобы в каждом случае получилось нескол??ко предложений, в которых самое важное в сообщении слово стояло бы в конце. Запишите их. 1) Дом строят каменщики. 2) Голубые облака бежали по не...
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Переделайте данные ниже предложения так, чтобы в каждом случае получилось нескол??ко предложений, в которых самое важное в сообщении слово стояло бы в конце. Запишите их. 1) Дом строят каменщики. 2) Голубые облака бежали по небу. 3) Прозрачный лист упал с дуба. 4) Птицы улетают на юг. 5) Археологи отправились на раскопки в Габалу. 6) Саша хорошо подготовился к экзамену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Каменщики строят дом.2.По небу бежали голубые облака.3.С дуба упал прозрачный лист.4.На юг улетают птицы.5.На раскопки в Габалу отправились археологи.6.К экзамену хорошо подготовился Саша.
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