Эпитеты к Зимняя дорога

Гость: Гость:

Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льёт печально свет она.По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит.Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска...Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только вёрсты полосаты Попадаются одне.Скучно, грустно... Завтра, Нина, Завтра, к милой возвратясь, Я забудусь у камина, Загляжусь не наглядясь.Звучно стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, докучных удаляя, Полночь нас не разлучит.Грустно, Нина: путь мой скучен, Дремля смолкнул мой ямщик, Колокольчик однозвучен, Отуманен лунный лик.