Точки А, В, С и D не лежат в одной плоскости. Докажите, что любые три из них являются ??ершинами треугольника. очееень нужно. спасибо

Математика

Точки А, В, С и D не лежат в одной плоскости. Докажите, что любые три из них являются ??ершинами треугольника. очееень нужно. спасибо

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