Прочитайте текст. выпишите в первый столбик имена существительные, во второй глоголы, в третий прилагательные.
Русский язык
Прочитайте текст. выпишите в первый столбик имена существительные, во второй глоголы, в третий прилагательные.
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1.Снег,наряд,дома,деревья,дети,зиму 2.Падает,оделись,встречают 3.Пушистый,снежный,радостные
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