Конспе ураганы бури и смерчи причины их возникновения
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Конспе ураганы бури и смерчи причины их возникновения
Ответ(ы) на вопрос:
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Основной причиной возникновения урагана, бури, смерча являются процессы образования и перемещения крупномасштабных возмущений в атмосфере — циклонов и антициклонов.
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