Через экватор какии окианы проходят

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Это проще простого. Экватор- от латинского "aequator", "уравнитель" - условная линия пересечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли и перпендикулярной к оси вращения нашей планеты. Длина экватора 40.075.676 м. Все другие линии сечения земной поверхности плоскостями, параллельными плоскости экватора, называются параллелями и уступают экватору в длине. Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария, и служит началом отсчета географической широты. На экваторе широта равна 0º. Вдоль экватора расположены страны с самым теплым на Земле экваториальным климатом. Можете сами посмотреть на политической или географической карте мира. Экватор пересекает материки Африка, Азия (острова Индонезии) и Южная Америка и океаны Тихий, Атлантический и Индийский. Cам себе выбери важное